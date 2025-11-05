В Киеве нашли машину с российским беспилотником на крыше

«Страна.ua»: Полиция Киева изъяла машину с беспилотником «Герань» на крыше

В одном из дворов Киева нашли машину с привязанным к крыше российским беспилотником «Герань». Столичная полиция изъяла авто, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«[Беспилотник] на крыше авто в Киеве оказался настоящим. Полиция сообщает, что уже изъяла его. Боевая часть была выхолощена и не представляла угрозы», — говорится в публикации.

Владелец машины заявил сотрудникам МВД, что собирался передать дрон в музей.

