10:03, 5 ноября 2025

В Киеве захотели наказать женщину за распространение нацистской символики

В Киеве женщине за распространение нацистской символики грозит пять лет тюрьмы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Поліція Києва 🇺🇦»

На Украине перед судом предстанет 23-летняя женщина, обвиняемая в распространении нацистской символики в интернете. Об этом сообщает полиция Киева в Telegram.

Уточняется, что жительница столицы Украины во время отдыха с друзьями в августе 2025 года сфотографировалась с флагом с нацистской символикой. После этого она опубликовала кадр в социальных сетях.

В настоящее время украинке предъявлено обвинение, дело передано в суд. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее бывший польский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кшиштоф Флачек сравнил Украину с нацистской Германией. По его словам, украинские военкомы ведут себя, как немецкие рекрутеры.

    Все новости