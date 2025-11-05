В Киеве захотели наказать женщину за распространение нацистской символики

В Киеве женщине за распространение нацистской символики грозит пять лет тюрьмы

На Украине перед судом предстанет 23-летняя женщина, обвиняемая в распространении нацистской символики в интернете. Об этом сообщает полиция Киева в Telegram.

Уточняется, что жительница столицы Украины во время отдыха с друзьями в августе 2025 года сфотографировалась с флагом с нацистской символикой. После этого она опубликовала кадр в социальных сетях.

В настоящее время украинке предъявлено обвинение, дело передано в суд. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

