Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:21, 26 августа 2025Бывший СССР

Экс-наемник ВСУ сравнил Украину с нацистской Германией

РИА Новости: Экс-наемник ВСУ сравнил ТЦК с рекрутерами нацистской Германии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Перешедший на сторону России бывший польский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кшиштоф Флачек сравнил сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) с рекрутерами нацистской Германии. Своим мнением боец поделился в беседе с РИА Новости.

«Когда немцы захватывали Польшу, они ловили людей и заставляли их вступать в немецкую армию. И я говорю, что это похоже на то, как сейчас на Украине, ТЦК ловит людей и заставляет их идти на войну», — подчеркнул Флачек.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на видео с мобилизованными украинцами. «В какой больной реальности это нормально?» — прокомментировал Чей Боуз выложенный в соцсети ролик, на котором, предположительно, жителя Одессы насильно поместили в микроавтобус и отправили в ТЦК.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бизнесмен умер в аварии в Москве

    Врач перечислила противопоказания для употребления арбуза

    Кэти Перри показала фото без бюстгальтера на фоне слухов о романе с Джастином Трюдо

    На Западе заявили о превосходстве китайского FK-3000 над «Панцирем»

    Стало известно о возможных новых фигурантах по делу о фортификациях в Белгородской области

    Экс-наемник ВСУ сравнил Украину с нацистской Германией

    Президент Кореи побоялся повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

    У Пугачевой подошел к концу срок действия товарного знака

    Глава РФПИ оценил ситуацию с Вуди Алленом

    ВС России поразили бивший по жителям курского приграничья расчет БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости