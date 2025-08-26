РИА Новости: Экс-наемник ВСУ сравнил ТЦК с рекрутерами нацистской Германии

Перешедший на сторону России бывший польский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кшиштоф Флачек сравнил сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) с рекрутерами нацистской Германии. Своим мнением боец поделился в беседе с РИА Новости.

«Когда немцы захватывали Польшу, они ловили людей и заставляли их вступать в немецкую армию. И я говорю, что это похоже на то, как сейчас на Украине, ТЦК ловит людей и заставляет их идти на войну», — подчеркнул Флачек.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на видео с мобилизованными украинцами. «В какой больной реальности это нормально?» — прокомментировал Чей Боуз выложенный в соцсети ролик, на котором, предположительно, жителя Одессы насильно поместили в микроавтобус и отправили в ТЦК.