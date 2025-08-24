На Западе резко отреагировали на мобилизацию на Украине

Журналист Боуз описал мобилизацию на Украине словами беззаконие и насилие

Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на видео с мобилизованными украинцами. Реплика Боуза опубликована в его X.

«В какой больной реальности это нормально?» — прокомментировал Чей Боуз выложенный в соцсети ролик, на котором, предположительно, жителя Одессы насильно поместили в микроавтобус и отправили в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Западный журналист также отреагировал на видео словами «Жестокость, беззаконие, похищения, насилие».

По словам Боуза, «отвратительные монстры из Евросоюза (ЕС) и США» косвенно поддерживают похищения украинцев. Однако, по мнению автора, они первыми выйдут на улицы, когда такие акции начнутся в странах Европы и Соединенных Штатах.

В начале августа Чей Боуз заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует напомнить, что он существует на деньги США. «Возможно, стоит ему напомнить, что вся его банда существует благодаря американским деньгам, большую часть которых он и его "друзья" украли», — подчеркнул Боуз.