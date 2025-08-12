На Западе призвали напомнить Зеленскому о его зависимости от США

Журналист Боуз: Зеленскому следует напомнить, что он существует на деньги США

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва и Вашингтон ничего не смогут решить без Киева на переговорах 15 августа на Аляске, украинскому лидеру следует напомнить, что он зависим от Соединенных Штатов. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

«Зеленский заявил, что США ничего не смогут решить без него. Возможно, стоит ему напомнить, что вся его банда существует благодаря американским деньгам, большую часть которых он и его "друзья" украли», — призвал западный журналист.

Ранее Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не смогут принять решение по украинскому конфликту без участия Киева. Он подчеркнул, что разговор двух лидеров может быть важен только для развития российско-американских отношений.

9 августа Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске. Переговоры назначили на 15 августа. Позднее помощник президента Юрий Ушаков подтвердил эту информацию.