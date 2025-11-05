Забота о себе
11:34, 5 ноября 2025Забота о себе

Врач предупредил об особой опасности клубники

Врач Сеспедес: Клубника накапливает больше пестицидов, чем другие плоды
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tim UR / Shutterstock / Fotodom

Клубника может быть опасна для здоровья, предупредил эксперт в области общественного здравоохранения, врач Дэвид Сеспедес. Об особой опасности этой ягоды он поговорил с Mirror.

По словам специалиста, в клубнике накапливается больше пестицидов, чем в любых других плодах, при этом большинство людей считают, будто достаточно просто промыть ее водой. «Самая распространенная ошибка — поставить их на пять секунд под кран и подержать потом влажными в холодильнике. Это не удалит осадок и, кроме того, они гораздо быстрее испортятся», — предостерег Сеспедес.

Для снижения количества пестицидов в клубнике он порекомендовал после мытья замочить ягоды на 10 минут в воде с добавлением соли или трехпроцентного уксуса. Затем следует высушить клубнику и хранить ее в хорошо проветриваемом контейнере.

Ранее аллерголог-иммунолог Наталья Попова предупредила о вреде мороженого из магазина. По словам врача, магазинное мороженое часто содержит большое количество сахара, искусственные ароматизаторы, стабилизаторы и консерванты.

