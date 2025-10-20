Забота о себе
16:33, 20 октября 2025Забота о себе

Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

Аллерголог Попова: Добавки в магазинном мороженом могут вызвать проблемы с ЖКТ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мороженое из магазина может спровоцировать серьезные заболевания, заявила аллерголог-иммунолог Наталья Попова. О вреде такого продукта она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, магазинное мороженое часто содержит большое количество сахара, искусственные ароматизаторы, стабилизаторы и консерванты. «Эти добавки могут вызывать аллергические реакции, проблемы с пищеварением и способствовать развитию кариеса. Высокое содержание сахара также ведет к быстрому подъему уровня глюкозы в крови, что может привести к диабету второго типа и ожирению», — перечислила она.

Здоровой альтернативой магазинной продукции Попова назвала домашнее мороженое. Аллерголог посоветовала готовить его из свежих ягод, натурального йогурта и меда. От большого количества сахара и искусственных добавок она призвала отказаться.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Ермошина рассказала, как справиться с запором. По ее словам, для этого необходимо пересмотреть рацион в целом и пить больше минеральной воды с магнием.

