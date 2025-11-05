Мир
08:07, 5 ноября 2025Мир

Южнокорейские разведчики померили пульс Ким Чен Ыну

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

У лидера КНДР Ким Чен Ына нет серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщила Национальная разведывательная служба Южной Кореи, передает агентство «Ёнхап».

Разведчикам удалось дистанционно померить пульс главы соседнего государства. Они пришли к заключению, что частота сердечных сокращений составляет 80 ударов в минуту. Также в докладе указано, что вероятность повышенного кровяного давления в прошлом была довольно высокой, но теперь снизилась. Как именно были получены эти сведения — не раскрывается.

«Мы понимаем, что серьезных проблем со здоровьем у Кима нет. Он может без труда преодолевать большие расстояния между провинциями и Пхеньяном и посещать различные мероприятия», — резюмировали в разведке.

Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел место строительства Пхеньянской объединенной больницы и остался недоволен. Он отругал отвечавших за то, что строительство больницы затянулось на полтора года. Ким Чен Ын заявил, что причина задержки — «беспорядок в хозяйственно-организационной работе, порожденный честолюбием некоторых руководящих тогда кадров кабинета министров и руководящих работников постоянного объединенного стройштаба».

    Все новости