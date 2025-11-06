ВС России отбили контратаки ВСУ близ Красноармейска

Подразделения Вооруженных сил России отбили контратаки ВСУ близ Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части контролируют около 85 процентов Покровска, все контратаки отбиты», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что в окружении находится город-спутник Красноармейска Мирноград, а командование Вооруженных сил Украины, несмотря на потери, перебрасывает резервы на направление.

Ранее неназванный офицер ВСУ в интервью французской газете Le Mondе заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом дней или максимум двух недель. При этом он подчеркнул, что город мог держаться месяцами, если бы командование украинских войск не допускало ошибок.