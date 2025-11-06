Экс-генсек НАТО предрек «вечную войну» на Украине при одном условии

Украине грозит «вечная война» и постепенная потеря территорий, если страны Европы не изменят подход к поддержке Киева. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.

«Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы рискуем оказаться в ситуации вечной войны», — сказал он.

В частности, экс-генсек альянса предложил создать «воздушный щит» над территорией Украины. «Страны НАТО, соседствующие с Украиной, могут стать местом размещения натовской системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны», — добавил он.

Также Расмуссен призвал к развертыванию иностранного контингента на Украине до того, как будет заключено соглашение о прекращении огня.

Ранее Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что блок НАТО агитирует Украину организовать крупную диверсию с жертвами среди украинцев и граждан европейских стран.

