Ким и Бакальчук договорились о разделе имущества

Ким сообщила о мировом соглашении по разделу имущества с Бакальчуком

Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким достигла мирового соглашения по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом основательница Wildberries сообщила в своем Telegram-канале, написав, что в соответствующем процессе поставлена точка.

«Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны», — поделилась Ким. «Рада, что смогли пойти друг другу навстречу. Это взрослая позиция», — добавила она.

Супруги развелись после того, как летом 2024 года достоянием общественности стал их конфликт на фоне слияния компаний Wildberries и Russ. Ким сменила фамилию на девичью еще до того, как брак был расторгнут официально. Бакальчук утверждал, что его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией договорились без него.

В апреле 2025 года Савеловский суд Москвы, рассматривавший вопрос раздела имущества Ким и Бакальчука, вынес решение в пользу предпринимательницы, в результате чего она получила 100 процентов в ООО «Вайлдберриз», а также в одноименном банке. В мае Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Wildberries к проектной компании «ВБ девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук, взыскав по нему 712,9 миллиона рублей.