23:08, 6 ноября 2025Мир

Ливан освободит сына Каддафи

Власти Ливана решили освободить сына Каддафи Ганнибала без залога
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Власти Ливана решили освободить сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала без залога, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливийское Правительство национального единства (ПНЕ), базирующееся в Триполи.

ПНЕ выразило признательность президенту и спикеру парламента Ливана. Один из адвокатов Каддафи Шарбель аль-Хури уточнил, что в ближайшее время судебные власти должны отменить запрет на выезд из страны.

Ранее ливанские власти требовали внести за заключенного залог в размере 11 миллионов долларов с запретом на выезд из страны.

Ганнибал Каддафи был задержан правоохранительными органами Ливана в 2015 году по делу об исчезновении в 1978 году ливанского имама Мусы ас-Садра. Сын бывшего лидера Ливии утверждал, что его похитили в Сирии и перевезли в Ливан. Он отрицал, что располагает какой-либо информацией по делу ас-Садра, ссылаясь на то, что в момент исчезновения имама ему было три года.

