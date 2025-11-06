Ливан освободит сына Каддафи

Власти Ливана решили освободить сына Каддафи Ганнибала без залога

Власти Ливана решили освободить сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Ганнибала без залога, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливийское Правительство национального единства (ПНЕ), базирующееся в Триполи.

ПНЕ выразило признательность президенту и спикеру парламента Ливана. Один из адвокатов Каддафи Шарбель аль-Хури уточнил, что в ближайшее время судебные власти должны отменить запрет на выезд из страны.

Ранее ливанские власти требовали внести за заключенного залог в размере 11 миллионов долларов с запретом на выезд из страны.

Ганнибал Каддафи был задержан правоохранительными органами Ливана в 2015 году по делу об исчезновении в 1978 году ливанского имама Мусы ас-Садра. Сын бывшего лидера Ливии утверждал, что его похитили в Сирии и перевезли в Ливан. Он отрицал, что располагает какой-либо информацией по делу ас-Садра, ссылаясь на то, что в момент исчезновения имама ему было три года.

