09:17, 6 ноября 2025Бывший СССР

Марочко раскрыл количество подготовленной Киевом техники НАТО

Марочко: Киев подготовил к зиме всего 30 процентов техники НАТО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Киев подготовил к зиме всего 30 процентов техники НАТО, стоящей на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам такой уровень подготовки не соответствует плановым показателям, а сам по себе перевод натовского вооружения и техники на зимний период эксплуатации у Киева идет «с большими трудностями». Марочко рассказал, что основная причина сложившейся ситуации связана с задержками поставок горюче-смазочных материалов для западных образцов техники.

Он также рассказал, что охлаждающие жидкости, подлежащие замене, приходят ненадлежащего качества. Военный аналитик добавил, что солдаты ВСУ регулярно докладывают командованию о проблемах с техникой, однако им «предлагают самостоятельно решать возникшие трудности», а также покупать все «расходники» за собственные средства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о поставках сербских боеприпасов солдатам ВСУ. «РФ не хотелось бы видеть, чтобы сербские боеприпасы применялись против ее солдат», — резюмировал он.

