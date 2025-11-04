Бывший СССР
Песков разочаровался поставками сербских боеприпасов ВСУ

Песков: Не хотелось бы видеть, чтобы боеприпасы Сербии применялись против России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Поставки сербских боеприпасов солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не идут на пользу российским военным, так как такого рода вооружения могут применяться против них. Свое разочарование по поводу наблюдавшихся ранее поставок из дружественной страны выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Во второй половине июня 2025 года пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции на Украину. Раскрытая схема подразумевала экспорт деталей для сборки в страны НАТО и дальнейшую отправку готовой техники для нужд ВСУ. Вскоре после этого президент республики Александр Вучич пообещал приостановить поставки такого рода продукции.

В дальнейшем России не хотелось бы видеть продолжение вышеуказанной практики. Такая техника, пояснил Песков, используется против солдат Российской армии, что подрывает основу дружественных отношений Москвы и Белграда. «РФ не хотелось бы видеть, чтобы сербские боеприпасы применялись против ее солдат», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось о продолжении поставок военной техники и боеприпасов со стороны словацких оборонных заводов. Отгрузки сохраняются вопреки позиции премьера-министра республики Роберта Фицо, который является противником военной помощи Украине и выступает за скорейшего дипломатическое завершения конфликта. Вопреки дружественной по отношению к Москве главы словацкого правительства, отмечало издание Politico, местные оборонные предприятия продолжают отгружать на Украину 155-миллиметровые боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, а также средства радиоэлектронной борьбы и связи. Кроме того, власти страны сохранили поставки нелетальной военной и гуманитарной помощи.

