Дружественная России страна наращивает военные поставки ВСУ. Что об этом известно?

Politico: Дружественная России Словакия продолжает зарабатывать на поставках ВСУ

Несмотря на то что премьер-министр Словакии Роберт Фицо полностью прекратил государственную военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) и занимает дружественную России позицию, национальные оборонные компании продолжают наращивать свои поставки Киеву. Об этом пишет журнал Politico.

В частности, как отметили изданию аналитики, словацкие компании поставляют для Украины 155-миллиметровые боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, а также средства радиоэлектронной борьбы и связи. Кроме того, власти страны сохранили поставки нелетальной военной и гуманитарной помощи.

1,15 миллиарда евро составил экспорт вооружений Словакии Украине в 2024 году, что вдвое больше, чем в 2023-м, и в 10 раз больше, чем в 2021-м

Уточняется, что большая часть вооружений продается другим странам Европейского союза (ЕС), которые затем реэкспортируют их на Украину. Однако часть поставок осуществляется напрямую.

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Как поставки ВСУ объясняют власти Словакии?

Как указывает Politico, поставки ВСУ не смущают правительство Словакии и они находят оправдание этой ситуации. По словам замглавы Минобороны страны Игоря Мелихера, Роберт Фицо честно выполняет свой отказ от государственных поставок оружия.

Правительство Словакии в своем манифесте пообещало своим гражданам, что не отправит ни одного патрона с наших государственных складов на Украину, и мы выполняем это обещание Игорь Мелихер замглавы Минобороны Словакии

При этом он добавил, что оружейные поставки поддерживают экономику страны и нацелены на ее развитие.

«Мы вступили в Европейский союз, разделяя общие ценности. Мы также уважаем свободный рынок. (...) Поэтому ограничение деятельности предприятий оборонной промышленности было бы с нашей стороны довольно лицемерным», — резюмировал Мелихер.

Аналогично высказывается и глава словацкого оборонного ведомства Роберт Калиняк. В прошлом году в ходе открытия нового завода по производству боеприпасов он заявил, что «это не поддержка войны, а поддержка торговли».

Словакия конфликтует с Евросоюзом из-за перевооружения

Хотя оборонные компании из Словакии продолжают поставки оружия ВСУ, власти страны конфликтуют с ЕС из-за масштабной программы перевооружения под предлогом якобы «российской угрозы».

Стоит ли нам теперь брать деньги у пенсионеров, чтобы покупать танки? Ради бога, к какой войне готовится Европа? Почему Европе вдруг нужно потратить 800 миллиардов евро на вооружение? Роберт Фицо премьер-министр Словакии

В частности, речь идет об одобренной программе Евросоюза «Операции по обеспечению безопасности для Европы» на сумму 150 миллиардов евро. Согласно ей, страны объединения получат займы в обмен на обязательства по наращиванию производства вооружений.

Роберт Фицо Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Тем не менее Люсия Яр, член комитета по безопасности и обороне Европейского парламента, представляющая главную оппозиционную партию «Прогрессивная Словакия», предположила, что Фицо может быть заинтересован в этой программе.

«Возможно, его не интересует повестка дня коллективной обороны, но он осознает, что при правильной коммуникации, особенно в отношении инфраструктуры двойного назначения, он может получить доступ к этим ориентированным на оборону фондам ЕС для финансирования своих внутренних проектов», — резюмировала политик.

Какие еще дружественные России страны связаны с поставками оружия Украине?

Несмотря на то что Турция не присоединилась к санкциям против России и предоставляет свою площадку для переговоров, Анкара на протяжении долгих лет оказывает военную помощь Киеву.

1 ноября прошлого года глава МИД России Сергей Лавров указал, что военное сотрудничество Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецкой стороны о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что турецкое оружие используется ВСУ для нападения на российских военных и мирных граждан.

Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги Сергей Лавров глава МИД России

Кроме того, несколько раз возникали скандалы с поставкой оружия ВСУ со стороны Сербии.

Президенты Владимир Путин и Александр Вучич даже обсуждали тему поставок сербской военной продукции на Украину в ходе празднования Дня Победы в Москве 9 мая

26 июня премьер-министр Сербии Джуро Мацут заверил, что, пока он является членом Совета национальной безопасности республики, никаких поставок оружия Украине не будет. Он добавил, что давление Запада не станет предлогом для сворачивания отношений с Россией.

«Как вам известно, по предложению президента Вучича было принято решение, согласно которому любой экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, впредь будет возможен только с согласования Совета национальной безопасности. (...) И я должен подчеркнуть: пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине», — отмечал глава правительства.

Кроме того, ряд стран не отправляет свои вооружения Украине, однако занимаются «замещающими поставками» — продают свою оборонную продукцию странам Запада взамен тех запасов, что ушли Киеву. Активнее всего к подобной схеме прибегает Южная Корея.

Какую помощь Южная Корея оказывает Украине? С самого начала конфликта на Украине Южная Корея не оказывала никакой летальной военной помощи, ограничиваясь лишь поставками касок, бронежилетов и средств разминирования. При этом ряд стран НАТО, включая Польшу и Канаду, начал закупать у республики танки K2 Black Panther, самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 Thunder и истребители F-50 взамен той техники, которая была поставлена Киеву. Кроме того, США отправили ВСУ часть снарядов из собственных арсеналов на Корейском полуострове, а также рассматривали возможность закупить у южнокорейской стороны около 330 тысяч снарядов. В июне 2024 года советник президента по национальной безопасности, экс-посол в России Чан Хо Джин допустил возможную отправку оружия на Украину, сославшись на подписание Москвой и Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Однако власти страны в скором времени отказались от этой идеи. В связи с нежеланием поставлять летальные вооружения Киеву, а также сохранением экономических отношений, власти России нередко называют Южную Корею «самой дружественной из недружественных стран».

3 июля правительство Польши и южнокорейский концерн Hyundai Rotem подписали сделку по продаже 180 основных боевых танков K2 Black Panther для армии восточноевропейской республики.

«В рамках сделки 63 из 180 танков будут собраны в Польше, что будет контролироваться польской государственной оборонной группой PGZ. Также будут предоставлены новые конфигурации танка, передача технологий и полная поддержка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что около 96 из 180 обещанных единиц техники будут поставлены в Польшу до конца этого года.

За счет замещающих поставок Польша будет способна быстро выводить из эксплуатации свои советские танки Т-72 и их модификации PT-91. Они будут перенаправлены ВСУ. Таким образом, объем поставленных Варшавой подержанных танков Киеву перевалит более чем за 300 единиц

Тем не менее власти Южной Кореи официально отказываются от прямой военной помощи Украине. После состоявшихся в июне этого года президентских выборов и прихода к власти нового президента Ли Чжэ Мена, позиции сторонников нормализации отношений с Москвой усилились.