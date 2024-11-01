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09:39, 1 ноября 2024Мир

«Не может не вызывать недоумения». Лавров заявил о сожалении из-за поставок турецкого оружия Украине

Лавров заявил об удивлении РФ двойным стандартам Турции по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Военное сотрудничество Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецкой стороны о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Анкара продолжает военно-техническое сотрудничество с Киевом, добавив, что турецкое оружие используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нападения на российских военных и мирных граждан.

Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги

Сергей Лавровглава МИД России

Москва ценит усилия Анкары по содействию разрешению конфликта

В то же время министр подчеркнул, что Москва ценит усилия Анкары по содействию разрешению украинского конфликта. В частности, он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за предоставление площадки для переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При этом Лавров подчеркнул, что усилия посредников по урегулированию едва ли имеют шансы на успех из-за позиции Украины. Он отметил, что ответом на предложение президента России Владимира Путина стала атака ВСУ на Курскую область.

Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России

Сергей Лавровглава МИД России

Тем не менее Москва открыта к политическому урегулированию кризиса, однако речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его первопричин, указал Лавров. «К ним относится расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины», — подчеркнул он.

Фото: Stringer / Reuters

Зеленский отказался от переговоров с Россией

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выступил против проведения переговоров с Россией.

Украинский лидер раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с Путиным. «Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский, не уточнив, какие действия имеются в виду.

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В ходе выступления Зеленский также в очередной раз высказался за использование его «формулы мира», призвав «подготовить второй саммит мира» для завершения конфликта. Президент пригласил принять участие в этом процессе другие страны.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского фатальной ошибкой. Как отметил пресс-секретарь президента России, украинский лидер заблуждается, выдвигая подобный тезис.

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