«Он должен отказаться от Крыма и НАТО». Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского и почему ее боятся в Европе?

Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнется в понедельник в 20:15 мск

На предстоящей 18 августа встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского американская сторона хочет добиться от Киева консенсуса по будущему мирному соглашению. Об этом заявил спецпосланник украинского лидера Стивен Уиткофф в беседе с CNN.

Чего мы пытаемся достичь в понедельник, так это добиться некоторого консенсуса от президента Зеленского и его команды Стив Уиткофф спецпосланник президента США

Спецпосланник также выразил надежду, что предстоящие переговоры будут продуктивными и помогут достичь «реального консенсуса». По словам Уиткоффа, в этом случае США смогут «вернуться к русским и продвинуть это мирное соглашение», доведя его до конца.

Стив Уиткофф Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Что известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского?

Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского начнется в 20:15 мск 18 августа. Помимо самого президента Украины, на переговоры приедут еще и лидеры Европы:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Президент Франции Эммануэль Макрон

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Президент Финляндии Александр Стубб

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

В 19:00 мск европейские лидеры прибудут в Белый дом. В 20:00 мск Трамп поприветствует Зеленского, после чего они начнут встречу в 20:15 мск.

В 21:15 мск Трамп уже встретит лидеров стран Евросоюза, а в 21:30 мск они сделают совместную фотографию, а в 22:00 мск начнется их встреча.

Сам Трамп анонсировал «большой день» в Белом доме в преддверии встречи с лидерами стран ЕС и Зеленским по украинскому урегулированию. По словам политика, он никогда не проводил встречи с таким числом европейских лидеров одновременно. Известно, что помимо самого хозяина Белого дома в переговорах будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Почему этой встречи боятся в Европе и на Украине?

Как отмечает газета The Washington Post со ссылкой на украинские источники и экспертов, в Киеве многие опасаются повтора словесной перепалки Зеленского и Трампа на новой встрече, которая запланирована на 18 августа.

«К сожалению, такой риск действительно есть», — рассказал исследователь Николай Белесков из украинского Национального института стратегических исследований, комментируя возможный повтор инцидента.

Об этом публично заявил и канцлер ФРГ Мерц. По его словам, он дал Зеленскому несколько советов по общению с Трампом, чтобы избежать нового скандала в Белом доме.

Несколько недель назад я хорошо подготовился к своему визиту в Вашингтон. Я думаю, он мне вполне удался. Поэтому я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему стоило бы вести себя при следующем появлении в Белом доме Фридрих Мерц канцлер Германии

Кроме того, европейцы переживают из-за того, как будет встроена коммуникация с Трампом, учитывая, что на переговоры прилетит такое большое количество участников. Как указал бывший секретарь британского МИД Саймон Макдональд, всю Европу на встрече с Трампом и Зеленским должны озвучить премьер-министр Великобритании Стармер или генсек Североатлантического альянса Рютте.

По мнению дипломата, такой формат, когда каждый присутствующий на встрече лидер делает заявление, «просто не подходит» для этого случая, поскольку на переговорах будут присутствовать три ключевые группы: США, Украина и Европа. Он подчеркнул, что у европейцев «должен быть один спикер».

По его словам, лучшим вариантом является Стармер, так как переговоры с Трампом пройдут на английском языке.

Макдональд подчеркнул, что выступающий должен излагать свою точку зрения без бумажки и обязательно смотреть американскому лидеру в глаза, быть готовым к тому, что его перебьют, но при этом достаточно внимательным, чтобы не потерять нить и продолжить выступление, когда президент США «утихнет»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Чем может закончиться встреча Трампа и Зеленского?

Информация о возможных итогах встречи Трампа и Зеленского противоречивая.

Как пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник, украинский лидер готов пойти на частичные уступки для урегулирования конфликта.

Уточняется, что политик согласен на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта, чтобы не выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса. По данным источника FT, на встрече с Трампом украинский лидер будет добиваться «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск» из Донбасса.

Для достижения этой цели Зеленский готов принять «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, на который могли бы согласиться сами украинцы.

Агентство Bloomberg сообщает, что президент Украины «столкнулся с дилеммой» накануне встречи в Белом доме. Ему придется либо рискнуть вызвать гнев американского лидера, либо принять быструю мирную сделку по Украине

Кроме того, собеседник издания указал, что Зеленский в ходе переговоров попытается больше узнать о требованиях Москвы, а затем свести беседу к требованию трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, а затем потребовать от США ужесточения антироссийских санкций.

Тем не менее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновника Белого дома предупреждает, что такая стратегия может закончиться провалом. Представители администрации Трампа указали, что трехсторонний саммит с Россией не может быть гарантирован США после встречи с Зеленским.

Сам Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social предупреждал, что возможность завершить «немедленно» конфликт зависит от личности президента Украины и его готовности «отказаться от Крыма и НАТО».

Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного [экс-президентом США Бараком] Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются Дональд Трамп президент США

Как следствие испанское издание La Vanguardia предупреждает, что отказ Зеленского идти на уступки может закончиться полной потерей интереса Трампа к Украине и выходом США из конфликта.

«Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину», — отмечается в статье.