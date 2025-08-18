Мир
00:52, 18 августа 2025Мир

На Западе рассказали об опасениях Украины насчет новой перепалки Зеленского и Трампа

WP: В Киеве опасаются повтора перепалки Зеленского и Трампа
Марина Совина
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото:Jim LoScalzo — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

В Киеве опасаются повтора словесной перепалки украинского лидера Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на новой встрече между ними, которая запланирована на 18 августа. Об этом следует из публикации The Washington Post.

«К сожалению, такой риск действительно есть», — рассказал исследователь Николай Белесков из украинского Национального института стратегических исследований, комментируя возможный повтор инцидента.

В статье указано, что европейские чиновники опасаются того, как может повести себя Дональд Трамп на грядущей встрече с Зеленским в понедельник, 18 августа, после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Накануне вечером стало известно, что Владимир Зеленский вылетел в США. Украинский лидер отправился на встречу с Дональдом Трампом. Подчеркивалось, что самолет из Великобритании будет в пути порядка семи часов.

В феврале этого года Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности.

    Все новости