Белый дом отказался гарантировать обязательную встречу Трампа, Путина и Зеленского

WP: Трехсторонняя встреча между Трампом, Путиным и Зеленским не гарантирована

Трехсторонняя встреча между президентами США, России и Украины Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не гарантирована после переговоров американского и украинского лидеров в Вашингтоне 18 августа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновника Белого дома.

Соединенные Штаты надеются, что саммит трех глав государств состоится позже на грядущей неделе, отметил представитель американской администрации, однако отказался гарантировать, что это точно произойдет.

«Чиновник, однако, предупредил, что Белый дом не ждет, что встреча в понедельник обязательно приведет к этому», — говорится в публикации.

Ранее Трамп выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате с российским и украинским лидерами 22 августа. По данным Axios, глава Белого дома поделился своими планами с Европой и Украиной в ходе телефонного разговора после встречи на Аляске.