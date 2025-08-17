Мир
00:46, 17 августа 2025Мир

Трамп предложил «быстро» провести встречу с Путиным и Зеленским. Трехсторонний саммит может состояться 22 августа

Axios: Трамп намерен провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже 22 августа. По данным Axios, глава Белого дома поделился своими планами с Европой и Украиной в ходе телефонного разговора после встречи на Аляске.

Он [Трамп] также сообщил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу

Axios

По данным CNN, Трамп проведет трехстороннюю встречу с участием России и Украины лишь в том случае, если будут иметь успех переговоры главы Белого дома с Зеленским 18 августа.

Зеленский предложил альтернативу трехстороннему саммиту

Президент Украины заявил о необходимости достичь реального продолжительного мира, который не станет «еще одной паузой между российскими вторжениями». По его словам, следует как можно скорее прекратить огонь, освободить пленных и гражданских.

Зеленский в ходе беседы с американским коллегой также добавил, что если Москва продолжит уклоняться от честного окончания противостояния или откажется от трехсторонней встречи с участием Украины, то альтернативой должно стать новое усиление санкций. Политик отметил, что ограничительные меры являются действенным инструментом, который позволит долгосрочно обеспечить безопасность.

Также Зеленский заявил, что встретится с американским коллегой в Вашингтоне 18 августа.

Все детали по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Последний разговор Трампа с Зеленским прошел напряженно

Трамп провел напряженный разговор с Зеленским и европейскими лидерами после российско-американского саммита на Аляске. В звонке участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, а также лидеры Франции, Германии, Финляндии, Италии, Великобритании, Польши, НАТО и Европейской комиссии.

По данным The New York Times, глава Белого дома в телефонном разговоре предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Однако Зеленский отверг эту идею.

В России оценили перспективу трехсторонней встречи лидеров

Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского пока не обсуждалась. Он напомнил, что глава США сообщал о намерении созвониться с коллегами и обсудить с ними итоги нынешних переговоров. «А потом будем решать, что делать дальше», — добавил Ушаков.

Политолог Владимир Шаповалов, в свою очередь, отметил, что перспектива трехсторонней встречи между лидерами России, Украины и США сохраняется. Он также подчеркнул, что рано или поздно Украина будет принуждена к заключению мира, вопрос только в том, сколько времени до этого момента пройдет.

Россия в любом случае достигнет своих поставленных целей либо военным, либо дипломатическим путем. Для нас приоритетным является путь дипломатический, но в случае, если украинская сторона не внемлет голосу разума, будем достигать военным путем

Владимир ШаповаловПолитолог

По словам политолога, если Киев будет идти против мирных инициатив, его принудят это сделать.

