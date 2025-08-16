«Выиграл еще время». Как на Украине оценили встречу Путина и Трампа?

Депутат Рады Гончаренко: Трамп и Путин не договорились о прекращении огня

На Украине оценили итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после их совместной пресс-конференции на Аляске. Киев не видит прогресса в достижении мирного урегулирования. Как заявили в Верховной Раде, российский лидер выиграл время и придерживался своей обычной риторики.

Трамп сообщил, что после саммита Путиным пока сделки нет. Он отметил, что стороны согласились во многих вопросах, однако указал, что во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым достичь договоренностей не удалось.

В свою очередь российский лидер вновь напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине. Глава государства также подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

Итоговая пресс-конференция прошла в формате брифинга, политики отказались отвечать на вопросы журналистов, пожали друг другу руки и ушли из зала. После этого стало известно, что обед между делегациями отменен, Трамп немедленно вылетает в Вашингтон. Путин также поднялся на борт самолета и завершил визит.

Президенты не договорились о прекращении огня

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что Путин выиграл время, встретившись с Трампом на Аляске.

Кажется, Путин выиграл еще время. Ни о каком прекращении огня или какой-то деэскалации не договорились Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что главным критерием оценки итогов переговоров на Аляске для Киева станет достижение прекращения огня в первые часы встречи президентов России и США. Также результатом саммита должны быть договоренности о проведении трехсторонних переговоров, а также сигналы российским партнерам с угрозами изоляции и санкций в случае продолжения конфликта на Украине.

Украинский депутат назвал переговоры провалом, но нашел плюсы для Путина

Председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко в беседе с The New York Times заявил, что, хотя встреча не принесла никаких результатов, президент России вышел из дипломатической изоляции.

«Он выиграл информационную войну. Он использовал Трампа, чтобы показать, что он не изолирован», — сказал нардеп.

Я считаю это провалом, потому что Путин снова говорил о проблемах безопасности и использовал свою обычную риторику. Я не вижу никаких изменений Александр Мережко председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины

Накануне саммита президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна сделать шаги по урегулированию конфликта на Украине. Политик выразил надежду, что саммит Путина и Трампа откроет путь к трехсторонним переговорам России, США и Украины.

Журналист заявил, что Зеленский не получал вестей от Трампа

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источник в Киеве сообщил, что Трамп пока не звонил Зеленскому.

Неясно, что произошло, достигнуто соглашение или нет, но человек, близкий к украинскому президенту, сообщил мне, что Зеленский пока не получал вестей от Трампа, и назвал ситуацию «очень странной». Другой сказал, что это похоже на «ничегобургер» (Nothingburger) Кристофер Миллер журналист

Телеканал Fox News ранее сообщил, что Трамп поговорил с Зеленским и рядом европейских лидеров по итогам переговоров с Путиным.

На пресс-конференции глава Белого дома заявил, что встреча была продуктивной, и пообещал позвонить украинскому коллеге и европейским политикам.

