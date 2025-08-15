В офисе Зеленского назвали критерии оценки переговоров на Аляске

Подоляк: Критерием оценки переговоров на Аляске будет прекращение огня

Главным критерием оценки итогов переговоров на Аляске для Киева станет достижение прекращения огня в первые часы встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Критерии для предстоящего саммита назвал в Telegram советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Трамп хочет покинуть Аляску миротворцем, а не статистом в чужом (читай — российском) сценарии. Это возможно только тогда, когда первый пункт о прекращении огня будет выполнен буквально за часы. Иначе должны автоматически включаться жесткие инструменты давления», — заявил советник.

Он добавил, что другими критериями переговоров должны стать договоренности о проведении трехсторонних переговоров, а также сигналы российским партнерам с угрозами изоляции и санкций в случае продолжения конфликта на Украине.

Встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В рамках переговоров лидеры двух стран проведут беседу один на один, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций.