03:14, 16 августа 2025Мир

Путин завершил визит на Аляску

Путин покидает Аляску после встречи с Трампом
Марина Совина
Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент России Владимир Путин покидает Аляску после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер сел в свой самолет в аэропорту Анкориджа. Визит Путина в США продолжался пять часов.

В пятницу, 15 августа, он встретился с Трампом на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа продлилась 2 часа 45 минут, главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. Однако, как сообщил американский лидер, сделки пока нет. По его словам, во время переговоров было несколько пунктов, в том числе достаточно важных, по которым сторонам не удалось достичь договоренностей.

