На Украине оценили итоги встречи Путина и Трампа

Нардеп Гончаренко: Путин встречей с Трампом выиграл время
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент России Владимир Путин встречей с американским лидером Дональдом Трампом смог выиграть время. Так итоги их переговоров оценил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Кажется, Путин выиграл время. Ни о каком прекращении огня или какой-либо деэскалации они не договорились», — считает он.

Трамп после переговоров с Путиным заявил об отсутствии сделки по Украине. «Мы согласились по многим, очень многим пунктам», — отметил он, добавив, что во время переговоров было много пунктов, в том числе важных, по которым стороны не смогли договориться.

Ранее стало известно, что запланированный обед российской и американской делегаций отменили. По данным СМИ, Трамп сейчас возвращается в Белый дом.

