Зеленский заявил о необходимых шагах России для урегулирования конфликта на Украине

Россия должна сделать шаги по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Время заканчивать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как всегда, работать максимально продуктивно», — написал Зеленский.

Представитель Киева также выразил надежду, что саммит Путина и Трампа откроет путь к трехсторонним переговорам России, США и Украины.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что сейчас не время для заключения мира между Москвой и Киевом. Вместе с тем он напомнил о позиции Киева «ничего об Украине без Украины».