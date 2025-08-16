Бывший СССР
Зеленский анонсировал встречу с Трампом в Вашингтоне

Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Все детали по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», — написал украинский лидер.

Ранее Зеленский сообщил, что Трамп проинформировал его о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и раскрыл содержание переговоров. Он также высказался в поддержку предложения президента США о проведении трехсторонней встречи с участием российского лидера.

Телефонный разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами состоялся 16 августа после завершения саммита на Аляске.

