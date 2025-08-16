Зеленский в разговоре с Трампом назвал альтернативу трехстороннему саммиту

Зеленский призвал Трампа усилить санкции при отказе РФ от трехсторонней встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости достичь реального продолжительного мира, который не станет «еще одной паузой между российскими вторжениями». В своем Telegram-канале он отметил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом дополнительно скорректировал позиции по этому вопросу с европейскими лидерами.

По словам главы государства, следует как можно скорее прекратить убийства, огонь на поле боя и в небе, освободить пленных и гражданских. Зеленский в ходе беседы с Трампом указал, что если Россия продолжит уклоняться от честного окончания противостояния или откажется от трехсторонней встречи с участием Украины, то альтернативой должно стать усиление санкций.

Украинский лидер назвал ограничительные меры действенным инструментом, который позволит долгосрочно обеспечить безопасность, а также подчеркнул, что все вопросы, важные для Киева, в том числе территориальные, не получится решить без представителей страны. Отдельно Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают.

Накануне Трамп на Аляске провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоялась в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Сам глава Белого дома оценил ее на десять из десяти, однако признал, что сделку заключить не удалось. Позднее он выразил надежду, что следующий саммит состоится с участием Зеленского.

Перед саммитом Трамп утверждал, что летит на него с целью договориться о перемирии. По итогам переговоров, как утверждают источники, он сообщил, что Москва предпочитает обсуждать мирное соглашение без предварительного прекращения огня.

Вместе с тем помощник президента России Юрий Ушаков, участвовавший в переговорах, заявил, что тема трехстороннего саммита с участием не обсуждалась, а предложение Путина провести следующую встречу в Москве явно подразумевает отсутствие на ней украинской стороны.