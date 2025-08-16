Помощник Путина ответил на вопрос о следующей встрече президентов России и США

Ушаков заявил, что не знает, когда пройдет следующая встреча Путина и Трампа

Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков ответил на вопрос о следующей встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его цитирует ТАСС.

Ушаков заявил, что пока не знает, когда это пройдет. Он также рассказал, что тема проведения трехстороннего саммита Путина, Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского пока не обсуждалась.

Помощник Путина напомнил, что глава США сообщал о намерении созвониться с коллегами и обсудить с ними итоги нынешних переговоров. «А потом будем решать, что делать дальше», — добавил Ушаков.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого и коллег из России и Украины. По словам политика, оба лидера хотят его присутствия на переговорах. Трамп также высказал мнение, что имеется очень хороший шанс на достижение договоренности по Украине.