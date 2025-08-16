Бывший СССР
Стало известно об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса

Reuters: Зеленский заявил Трампу, что не откажется от Донбасса
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Президент Украины Владимир Зеленский в совместном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг идею отказа притязаний на Донбасс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Зеленский отклонил это требование (вывести войска с Донбасса — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили агентству источники, знакомые с ходом обсуждений.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.

При этом собеседники издания The Financial Times (FT) указали на то, что Зеленский не согласится на отказ от Донбасса, но будет открыт к обсуждению территориального вопроса на встрече с Трампом, которая состоится в понедельник, 18 августа.

