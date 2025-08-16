Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:58, 16 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о готовности Зеленского обсудить вопрос территорий

FT: Зеленский будет открыт для обсуждения вопроса территорий с Трампом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Italian Presidency Press Office / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет открыт к обсуждению территориального вопроса на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в понедельник, 18 августа. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Источники, знакомые с позицией Зеленского, сообщили, что он не согласится на отказ от притязаний на Донбасс, но при этом готов обсудить территориальный вопрос с Трампом в Вашингтоне, где они, как ожидается, встретятся в понедельник», — передает газета.

Собеседники издания сообщили, что украинский лидер также готов обсудить этот вопрос на возможной трехсторонней встрече с Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.

12 августа Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не выйдут из Донбасса, а если это произойдет, то «начнется третья мировая война».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто мирное предложение Трампа по Украине

    Глава «Ростеха» заявил об иностранных заказах на новейший российский истребитель

    Эрдоган заявил о новом этапе переговоров по Украине

    Четыре человека пострадали в столкновении микроавтобуса и внедорожника в Петербурге

    Стало известно о готовности Зеленского обсудить вопрос территорий

    Врач рассказал о влиянии стресса на физическую форму

    Дженнифер Лопес в полупрозрачном наряде попала на обложку журнала

    В Госдуме ответили на сообщения о мирном предложении Трампа по Украине

    Путин описал личную встречу с Трампом

    Путин заявил о желании России прекратить боевые действия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости