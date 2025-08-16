Стало известно о готовности Зеленского обсудить вопрос территорий

FT: Зеленский будет открыт для обсуждения вопроса территорий с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский будет открыт к обсуждению территориального вопроса на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в понедельник, 18 августа. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Источники, знакомые с позицией Зеленского, сообщили, что он не согласится на отказ от притязаний на Донбасс, но при этом готов обсудить территориальный вопрос с Трампом в Вашингтоне, где они, как ожидается, встретятся в понедельник», — передает газета.

Собеседники издания сообщили, что украинский лидер также готов обсудить этот вопрос на возможной трехсторонней встрече с Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.

12 августа Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не выйдут из Донбасса, а если это произойдет, то «начнется третья мировая война».