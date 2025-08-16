Стало известно о напряженном разговоре Трампа и Зеленского

WP: Последний разговор Трампа с Зеленским прошел более напряженно

Глава Белого Дональд Трамп провел напряженный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Звонок Трампа с целью проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите, в котором участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, а также лидеры Франции, Германии, Финляндии, Италии, Великобритании, Польши, НАТО и Европейской комиссии, был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом в начале этой недели», — передает газета слова неназванного американского чиновника.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.

Затем стало известно, что Зеленский в совместном разговоре с Трампом и европейскими лидерами отверг идею отказа притязаний на Донбасс.