Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 16 августа 2025Мир

Стало известно о напряженном разговоре Трампа и Зеленского

WP: Последний разговор Трампа с Зеленским прошел более напряженно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tia Dufour / The White House / Getty Images

Глава Белого Дональд Трамп провел напряженный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Звонок Трампа с целью проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите, в котором участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, а также лидеры Франции, Германии, Финляндии, Италии, Великобритании, Польши, НАТО и Европейской комиссии, был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом в начале этой недели», — передает газета слова неназванного американского чиновника.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским предложил уступить России территории на Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.

Затем стало известно, что Зеленский в совместном разговоре с Трампом и европейскими лидерами отверг идею отказа притязаний на Донбасс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса

    Стало известно о напряженном разговоре Трампа и Зеленского

    В Венгрии предрекли последствия для Зеленского в случае отказа пойти на уступки

    Трамп допустил согласие России на одно решение по Украине

    Россиянка подала более 20 заявлений на избивающего ее бывшего мужа и не получила помощи

    Овечкин и еще трое россиян попали в сборную лучших игроков НХЛ

    Госдеп США оставил в отеле секретные данные по встрече Путина и Трампа

    Украина попыталась атаковать центральный регион России

    Во Франции высказались о дипломатической изоляции России

    Стало известно о пропаже группы мобилизованных солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости