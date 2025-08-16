Интернет и СМИ
В США назвали условие для проведения трехсторонней встречи с Россией и Украиной

CNN: Трамп проведет саммит РФ, США и Украины лишь при успехе встречи 18 августа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент США Дональд Трамп проведет трехстороннюю встречу с участием России и Украины лишь в том случае, если будут иметь успех переговоры главы Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 августа. Такое условие для саммита назвал телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Если встреча в Белом доме 18 августа пройдет удачно, администрация американского лидера начнет подготовку в саммиту США, РФ и Украины, которую рассчитывает провести 22 августа. Также СМИ уточняет, что к переговорам Трампа и Зеленского должен будет присоединиться как минимум один европейский лидер, но кто это будет, не расскрывается.

