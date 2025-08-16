Мир
17:18, 16 августа 2025МирЭксклюзив

В России высказались о перспективе трехсторонней встречи лидеров

Политолог Шаповалов: Перспектива трехсторонней встречи сохраняется
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom  

Очевидно, что рано или поздно Украина будет принуждена, вынуждена к заключению мира, вопрос только в том, сколько времени до этого момента пройдет, рассказал политолог Владимир Шаповалов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости достичь реального продолжительного мира, который не станет «еще одной паузой между российскими вторжениями». В ходе беседы с Трампом указал, что если Россия продолжит уклоняться от честного окончания противостояния или откажется от трехсторонней встречи с участием Украины, то альтернативой должно стать новое усиление санкций.

Шаповалов отметил, что перспектива трехсторонней встречи между лидерами России, Украины и США сохраняется. Если же Киев будет идти против мирных инициатив, его принудят это сделать, добавил он.

«Конечно, здесь играет роль как процесс мирного урегулирования и переговоров между Путиным и Трампом, так и наши достижения на линии боевого соприкосновения, которые также принуждают Украину к миру. Россия в любом случае достигнет своих поставленных целей либо военным, либо дипломатическим путем. Для нас приоритетным является путь дипломатический, но в случае, если украинская сторона не внемлет голосу разума, будем достигать военным путем», — отметил политолог.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, участвовавший в переговорах, заявил, что тема трехстороннего саммита с участием Зеленского не обсуждалась, а предложение Путина провести новую встречу в Москве явно подразумевает отсутствие на ней украинской стороны.

