20:27, 16 августа 2025

Мерц испугался новой перепалки Зеленского с Трампом

Мерц дал Зеленскому советы по общению с Трампом, чтобы избежать нового скандала
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал президенту Украины несколько советов по общению с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Белом доме. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу ARD.

«Несколько недель назад я хорошо подготовился к своему визиту в Вашингтон. Я думаю, он мне вполне хорошо удался. Поэтому я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему стоило бы вести себя при следующем появлении в Белом доме», — рассказал канцлер.

Мерц добавил, что он также поднимет этот вопрос на встрече «коалиции желающих» 17 августа, во второй половине дня. Кроме того, европейские лидеры обсудят итоги встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.

