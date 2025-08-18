Мир
Уиткофф раскрыл цели США на встрече Трампа и Зеленского

Уиткофф: США хотят добиться от Украины консенсуса по мирному соглашению
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На предстоящей встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского американская сторона хочет добиться от Киева консенсуса по будущему мирному соглашению. Об этом заявил спецпосланник украинского лидера Стивен Уиткофф в беседе с CNN.

«Чего мы пытаемся достичь в понедельник, так это добиться некоторого консенсуса от президента Зеленского и его команды», — отметил Уиткофф.

Американский спецпосланник выразил надежду, что предстоящие переговоры будут продуктивными и помогут достичь «реального консенсуса». По словам Уиткоффа, в этом случае США смогут «вернуться к русским и продвинуть это мирное соглашение», доведя его до конца.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и украинского лидера начнется в 20:15 мск 18 августа. Спустя час глава Белого дома поприветствует лидеров стран Евросоюза и проведет с ними переговоры.

