08:33, 18 августа 2025

Стало известно о готовности Зеленского пойти на уступки по Украине

FT: Зеленский готов урегулировать конфликт на Украине по текущей линии фронта
Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на уступки для урегулирования конфликта с Россией. Об этом написала газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Уточняется, что политик готов согласиться на мирное урегулирование конфликта по текущей линии фронта, чтобы не выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса. По данным источника FT, на встрече с президентом США Дональдом Трампом украинский лидер будет добиваться «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов, таких как вывод войск» из Донбасса.

Для достижения этой цели Зеленский готов принять «удобоваримый компромисс» по нынешней линии фронта, на который могли бы согласиться сами украинцы.

В понедельник, 18 августа, Зеленский и Трамп встретятся в Белом доме. Переговоры начнутся в 20:15 по московскому времени. Зеленский уже прибыл в Вашингтон и поблагодарил главу Белого дома за приглашение.

