09:44, 18 августа 2025Мир

Европейцам дали важный совет по встрече Трампа и Зеленского

Макдональд: Европу на встрече с Трампом должны представлять Стармер или Рютте
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Мнение Европы на встрече с президентом США Дональдом Трампом должны озвучить премьер-министр Великобритании Кир Стармер или генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Совет по переговорам в Белом доме дал бывший секретарь британского МИД Саймон Макдональд в статье для The Guardian.

По мнению дипломата, такой формат, когда каждый присутствующий на встрече лидер делает заявление, «просто не подходит» для этого случая, поскольку на переговорах будут присутствовать три ключевые группы: США, Украина и Европа. Он подчеркнул, что у европейцев «должен быть один спикер».

«Остальные участники говорят достаточно хорошо для большинства встреч, но причудливость Трампа может сбить их с толку. [Президент Франции] Эммануэль Макрон, [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц и [премьер Италии] Джорджа Мелони говорят достаточно хорошо, чтобы донести любую мысль, которую хотят, но не всегда лучшим образом. Трампа легко обидеть», — отметил он.

Макдональд приходит к выводу, что от имени Европы должны говорить либо Стармер, либо Рютте. Он объяснил, что встреча будет проходить полностью на английском языке, а среди европейцев единственным носителем является британский премьер, в то время как генсек альянса представляет военный блок.

Он подчеркнул, что выступающий должен излагать свою точку зрения без бумажки и обязательно смотреть американскому лидеру в глаза, быть готовым к тому, что его перебьют, но при этом достаточно внимательным, чтобы не потерять нить и продолжить выступление, когда президент США «утихнет».

Ранее стало известно, что среди лидеров Европейского союза началась паника из-за предстоящей встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

