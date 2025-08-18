Мир
В ЕС запаниковали из-за встречи Трампа и Зеленского

NYT: В ЕС началась паника из-за предстоящей встречи Трампа и Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Jim LoScalzo / Global Look Press

Среди лидеров Европейского союза (ЕС) началась паника из-за предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Один высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным из-за страха разозлить Трампа, рассказал о панике среди европейских союзников», — утверждается в публикации.

Собеседник издания отметил, что подобная встреча впервые готовится столь быстро со времен войны в Ираке. Дипломат сообщил, что главной задачей является избежание повторения скандала, которым обернулись переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале.

Ранее американский лидер заявил, что в Белом доме пройдет «большой день» в преддверии его встречи с лидерами стран ЕС и президентом Украины.

