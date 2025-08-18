Зеленский вылетел на переговоры с Трампом в Вашингтон. На что надеются и чего опасаются Киев и его европейские союзники?

Bild: Трамп хочет пообщаться с Зеленским наедине перед встречей с лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп перед общей встречей с европейскими лидерами захотел пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским наедине. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве.

После переговоров двух лидеров тет-а-тет к ним присоединятся представители Евросоюза и НАТО. В расширенном составе пройдет рабочий ужин и многочасовая дискуссия.

Трамп может давить на Зеленского для принятия условий России

Трамп начал давить на Украину после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы добиться от Киева подписания мирного договора, заявило агентство Reuters.

Президент Трамп оказывает давление на Украину, чтобы та заключила соглашение после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске Reuters

Аналогичной позиции придерживаются журналисты Strategic Culture. По мнению авторов материала, встреча Трампа и Зеленского в Белом доме может стать моментом, когда американцы наконец сообщат своему «прокси», что игра окончена.

Как отмечает издание, эмоциональная реакция Киева и его союзников на встречу Трампа и Путина на Аляске может говорить о том, что Вашингтон принял решение окончательно урегулировать украинский кризис при их участии или без.

Газета The New York Times писала, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Украинский лидер отверг эту идею.

Трамп может полностью отказаться от Украины

Трамп может полностью отказаться от Украины, если лидер страны Владимир Зеленский не примет его условия и не решится пойти на уступки, пишет издание La Vanguardia.

Новая размолвка может стать для Трампа идеальным предлогом, чтобы обвинить Зеленского в том, что он не хочет мира, и полностью оставить Украину La Vanguardia

Журналисты предположили, что если Зеленский выберет отказ от плана Трампа, то он рискует быть изгнанным из Овального кабинета перед телекамерами. Они также напомнили, что полгода назад Вашингтон заблокировал доставку военной помощи и прекратил обмен разведданными с Киевом в ответ на инцидент при переговорах.

В материале Sky News отмечается, что Зеленского в Вашингтоне будут встречать без торжеств и красной дорожки. Уточняется, что украинский лидер осознает, что рискует снова «попасть в засаду» в Овальном кабинете.

Перепалка между президентами произошла 28 февраля. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, украинский лидер вынужденно покинул Белый дом.

Европейские лидеры поддержат Зеленского в отстаивании позиций перед Трампом

Европейские чиновники считают, что прийти к миру на Украине можно только силой. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Брюсселе с президентом Украины.

Мир должен быть достигнут силой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

По словам главы Еврокомиссии, границы не могут быть изменены силой, а все территориальные вопросы может решать только Украина.

В воскресенье участники «коалиции желающих» из стран Европы обсудили по видеосвязи территориальный вопрос и гарантии безопасности Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские политики хотят добиться от Трампа конкретики по поводу обеспечения гарантий безопасности для Украины.

Мы будем там [в Вашингтоне] и спросим США, насколько и в какой степени они готовы присоединиться к соглашениям, учитывая, что они подняли вопрос гарантий безопасности и подтвердили причастность к нему Эммануэль Макрон президент Франции

Политик добавил, что на встрече также будет поднят вопрос того, как именно формализовать обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что «коалиция желающих» готова направить войска на Украину после прекращения огня в качестве сил сдерживания.

В Вашингтон вместе с Зеленским поедут президент Финляндии Александр Стубб, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии. Также к политикам может присоединиться генсек НАТО Марк Рютте.

Лидеры ЕС едут в США не для того, чтоб не допустить унижения Зеленского, заявил Рубио

Лидеры стран Европейского союза едут в Вашингтон не для того, чтоб не допустить унижения Зеленского, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он ответил на вопрос журналистов, которые напомнили главе Госдепа о перепалке, произошедшей между украинским лидером и главой Белого дома Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале.

Это так глупо говорить, что они приедут сюда завтра не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать Марко Рубио госсекретарь США

По его словам, визит состоится, поскольку США работают с Европой и ведут переговоры, встречаются на других площадках.

Белый дом не уверен, что после встречи с Зеленским состоится трехсторонний саммит

Трехсторонняя встреча между президентами США, России и Украины не гарантирована после переговоров Зеленского и Трампа в Вашингтоне 18 августа, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновника Белого дома.

Соединенные Штаты надеются, что саммит трех глав государств состоится позже на грядущей неделе, отметил представитель американской администрации, однако отказался гарантировать, что это точно произойдет.

Чиновник, однако, предупредил, что Белый дом не ждет, что встреча в понедельник обязательно приведет к этому The Washington Post

Ранее Трамп выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате с российским и украинским лидерами 22 августа. По данным Axios, глава Белого дома поделился своими планами с Европой и Украиной в ходе телефонного разговора после встречи на Аляске.

