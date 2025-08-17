Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 17 августа 2025Мир

В США Зеленского встретят без торжеств и красной дорожки

Sky News: Зеленского в Вашингтоне будут встречать без торжеств и красной дорожки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне будут встречать без торжеств и красной дорожки. Об этом сообщает Sky News.

«Когда Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в понедельник, не будет ни красной дорожки, ни торжественного показа, ни аплодисментов», — говорится в материале.

Как отмечает издание, украинский лидер знает, что рискует снова «попасть в ловушку» в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя как добровольного участника переговоров.

Ранее в США представили два сценария завершения украинского конфликта. Согласно первому, Украина может лишиться территории, но сохраниться как государство. В противоположном случае она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ракетную программу Украины отбросили назад». Российские военные ударили по месту хранения ракет, способных долететь до Москвы

    Путин назвал Лаврова империалистом из-за наряда на Аляске

    Стало известно о полете Сафонова и украинца Забарного на матч ПСЖ на соседних креслах

    Путин поговорил по телефону с Лукашенко

    Трампа уличили в попытке давления на Зеленского для завершения украинского конфликта

    В Госдуме заявили о панике в Европе из-за саммита на Аляске

    Бухгалтер украл 120 миллионов рублей у церкви и потратил их на свадьбу и сигары

    Военный раскрыл особенности пролетевших над Путиным на Аляске американских самолетов

    В США Зеленского встретят без торжеств и красной дорожки

    В Госдуме ответили на призыв Родниной не рассчитывать на пенсию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости