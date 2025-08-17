В США представили два сценария завершения украинского конфликта

WSJ: Украина может потерять территорию или оказаться под влиянием России

В США представили два наиболее вероятных сценария разрешения украинского конфликта по итогам встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом рассказала газета The Wall Street Journal.

«Украина может лишиться территории, но сохраниться как безопасное и суверенное, пусть и сократившееся (...) государство. В противном случае она может потерять и территорию, и суверенитет, вернувшись в сферу влияния Москвы», — сказано в публикации.

По мнению издания, завершение конфликта может повторить сценарий Корейской войны 1953 года. Отмечается, что это произойдет, если страны Запада и США предоставят Киеву гарантии безопасности, как это было в случае с Кореей.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский отказался от условий России по выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донбасса из-за страха за Одессу.