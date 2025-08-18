Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:12, 18 августа 2025Мир

Рубио описал визит лидеров ЕС словами «не для того, чтоб не допустить унижения Зеленского»

Рубио: Лидеры ЕС едут в США не для того, чтоб не допустить унижения Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: CNP / Globallookpress.com

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) едут в Вашингтон не для того, чтоб не допустить унижения президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом их визит в интервью CBS описал госсекретарь США Марко Рубио.

Он ответил на вопрос журналистов, которые напомнили главе Госдепа о перепалке, произошедшей между украинским лидером и главой Белого дома Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале.

«Это так глупо говорить, что они приедут сюда завтра не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать», — подчеркнул Рубио.

По его словам, визит состоится, поскольку США работают с Европой и ведут переговоры, встречаются на других площадках.
Ранее газета The New York Times писала, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Украинский лидер отверг эту идею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    Супруги полтора года прятали погрызенные собакой останки любовника

    В «Сколково» представили робота «Импульс-МУ»

    Вучич пообещал решительные действия для установления мира в Сербии

    Премьер Армении извинился за грубые высказывания в адрес церкви

    Опубликовано первое фото украинской ракеты «Фламинго»

    Рубио описал визит лидеров ЕС словами «не для того, чтоб не допустить унижения Зеленского»

    «Он сломал ей шею палкой». Самый страшный маньяк Калининграда получил новый срок. Что известно о «гусевском мяснике»?

    Путин подарил мотоциклисту с Аляски новый «Урал»

    В Госдуме призвали отказаться от налога на имущество на один вид жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости