13:52, 17 августа 2025

Трамп встретился с Путиным и начал давить на Украину

Reuters: Трамп давит на Украину, чтобы добиться подписания мирного соглашения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп начал давить на Украину после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы добиться от Киева подписания мирного договора. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Трамп оказывает давление на Украину, чтобы та заключила соглашение после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске», — сказано в публикации.

Переговоры президентов России и США состоялись в Анкоридже 15 августа.

Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой заявил о необходимости обеспечения безопасности Украины. Он подчеркнул, что Москва готова над этим работать.

