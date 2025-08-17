Трамп встретился с Путиным и начал давить на Украину

Reuters: Трамп давит на Украину, чтобы добиться подписания мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп начал давить на Украину после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы добиться от Киева подписания мирного договора. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Трамп оказывает давление на Украину, чтобы та заключила соглашение после встречи с Владимиром Путиным в пятницу на Аляске», — сказано в публикации.

Переговоры президентов России и США состоялись в Анкоридже 15 августа.

Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой заявил о необходимости обеспечения безопасности Украины. Он подчеркнул, что Москва готова над этим работать.