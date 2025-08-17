Мир
11:35, 17 августа 2025

Генсек НАТО захотел отправиться в США на переговоры Зеленского и Трампа

Politico: Рютте может отправиться в США, чтобы поддержать Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте может отправиться в США 18 августа, чтобы поддержать украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящих переговорах с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«По словам одного человека, знакомого с этим вопросом, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, у которого сложились тесные отношения с Трампом, также может совершить поездку в Вашингтон», — говорится в материале.

Как отмечает издание, европейские лидеры опасаются повторения катастрофической для Зеленского его первой встречи с Трампом 28 февраля в Овальном кабинете.

Ранее в Европе допустили повторение инцидента в Овальном кабинете. Зеленскому порекомендовали стать добровольным участником мирных переговоров, чтобы не повторить февральский инцидент в Белом доме.

