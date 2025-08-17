В Европе допустили повторение инцидента в Овальном кабинете

В Европе напомнили об инциденте в Овальном кабинете на фоне визита Зеленского

Лидер Украины Владимир Зеленский должен быть добровольным участником мирных переговоров, чтобы не повторить февральский инцидент в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает SkyNews.

«Зеленский знает, что рискует попасть в очередную ловушку в Овальном кабинете, но вынужден изображать из себя добровольного участника мирных переговоров», — сказано в публикации.

Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Он намеревается обсудить урегулирование украинского кризиса.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал президенту Украины несколько советов по общению с Трампом, чтобы избежать нового скандала в Белом доме. Он добавил, что он также поднимет этот вопрос на встрече «коалиции желающих» 17 августа