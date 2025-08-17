Мир
Фон дер Ляйен назвала дату решения судьбы Украины

Виктория Кондратьева
Фото: Bart Biesemans / Reuters

Завтра Украина решит свою судьбу. Об этом на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции в Брюсселе заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

«Это должен быть мир через силу с соблюдением независимости и территориальной целостности Украины», — сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, границы не могут быть изменены силой, а все территориальные вопросы может решать только Украина.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что примет участие во встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским. Она отметила, что присоединится к диалогу политиков по просьбе украинского лидера.

