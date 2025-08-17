Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече Зеленского и Трампа

Урсула фон дер Ляйен присоединится к встрече Трампа и Зеленского в Брюсселе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен подтвердила, что присоединится к диалогу политиков по просьбе украинского лидера. «Сегодня я буду приветствовать в Брюсселе Владимира Зеленского, с которым мы вместе примем участие в телеконференции "коалиции желающих"», — добавила глава ЕК.

Зеленский прилетит в Брюссель в воскресенье перед переговорами с Трампом. Ранее СМИ сообщали о возможном участии во встрече лидеров Германии, Франции и генсека НАТО, однако точный список приглашенных пока неизвестен.

Ранее на Аляске завершились переговоры Трампа с Путиным. Саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.