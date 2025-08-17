Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:54, 17 августа 2025Мир

Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече Зеленского и Трампа

Урсула фон дер Ляйен присоединится к встрече Трампа и Зеленского в Брюсселе
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

Фон дер Ляйен подтвердила, что присоединится к диалогу политиков по просьбе украинского лидера. «Сегодня я буду приветствовать в Брюсселе Владимира Зеленского, с которым мы вместе примем участие в телеконференции "коалиции желающих"», — добавила глава ЕК.

Зеленский прилетит в Брюссель в воскресенье перед переговорами с Трампом. Ранее СМИ сообщали о возможном участии во встрече лидеров Германии, Франции и генсека НАТО, однако точный список приглашенных пока неизвестен.

Ранее на Аляске завершились переговоры Трампа с Путиным. Саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ракетную программу Украины отбросили назад». Российские военные ударили по месту хранения ракет, способных долететь до Москвы

    Стало известно о полете Сафонова и украинца Забарного на матч ПСЖ на соседних креслах

    Путин поговорил по телефону с Лукашенко

    Трампа уличили в попытке давления на Зеленского для завершения украинского конфликта

    В Госдуме заявили о панике в Европе из-за саммита на Аляске

    Бухгалтер украл 120 миллионов рублей у церкви и потратил их на свадьбу и сигары

    Военный раскрыл особенности пролетевших над Путиным на Аляске американских самолетов

    В США Зеленского встретят без торжеств и красной дорожки

    В Госдуме ответили на призыв Родниной не рассчитывать на пенсию

    В Госдуме рассказали об изнасиловании мигрантами россиянок из-за презрения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости