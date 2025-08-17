Трамп захотел остаться с Зеленским наедине

Bild: Трамп захотел принять Зеленского наедине

Президент США Дональд Трамп перед общей встречей с европейскими лидерами захотел пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским наедине. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве.

После встречи двух лидеров тет-а-тет к ним присоединятся представители Евросоюза и НАТО. В расширенном составе пройдет рабочий ужин и многочасовая дискуссия.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, Трампа и Зеленского зависит от визита украинского лидера в Белый дом 18 августа.