12:14, 17 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили возможность проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского 22 августа

Чепа: Встреча Путина, Трампа и Зеленского зависит от завтрашнего саммита в США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского зависит от визита украинского лидера в Белый дом 18 августа, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о возможности проведения переговоров.

«Трудно оценивать со стороны такие заявления. Потому что многое зависит от того, как завтра пройдет встреча в Белом доме с Зеленским и будут ли там представители европейских стран. Трамп сам говорил, [что это зависит от того], насколько его услышит Зеленский, которого науськивают европейцы. Как получится эта встреча, от этого и будет зависеть», — прокомментировал Чепа.

При этом депутат усомнился в сообщении американских медиа о том, что трехсторонний саммит может состояться уже 22 августа.

«Это, конечно, рановато. Трамп все пытается решить многие вопросы с наскока. Но это, как мы видим, не очень получается», — заключил он.

Ранее Трамп выразил намерение организовать встречу в трехстороннем формате с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже 22 августа. По данным Axios, глава Белого дома поделился своими планами с Европой и Украиной в ходе телефонных разговоров после встречи на Аляске.

