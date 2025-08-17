Трампа уличили в попытке давления на Зеленского для завершения украинского конфликта

SC: Трамп может надавить на Зеленского для завершения конфликта

Президент США Дональд Трамп может надавить на украинского лидера Владимира Зеленского для скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает Strategic Culture.

«Встреча [Трампа и Зеленского в Белом доме] вполне может стать моментом, когда американцы наконец сообщат своему прокси, что игра окончена», — говорится в материале.

Как отмечает издание, эмоциональная реакция Киева и его европейских союзников на встречу президентов России и США может свидетельствовать о том, что Вашингтон принял решение положить конец конфликту — при их участии или без.

Ранее стало известно, что Зеленского в Вашингтоне будут встречать без торжеств и красной дорожки. Уточняется, что украинский лидер осознает, что рискует снова «попасть в засаду» в Овальном кабинете.

