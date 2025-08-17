Мир
Трампа уличили в попытке давления на Зеленского для завершения украинского конфликта

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент США Дональд Трамп может надавить на украинского лидера Владимира Зеленского для скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает Strategic Culture.

«Встреча [Трампа и Зеленского в Белом доме] вполне может стать моментом, когда американцы наконец сообщат своему прокси, что игра окончена», — говорится в материале.

Как отмечает издание, эмоциональная реакция Киева и его европейских союзников на встречу президентов России и США может свидетельствовать о том, что Вашингтон принял решение положить конец конфликту — при их участии или без.

Ранее стало известно, что Зеленского в Вашингтоне будут встречать без торжеств и красной дорожки. Уточняется, что украинский лидер осознает, что рискует снова «попасть в засаду» в Овальном кабинете.

